Politie zoekt inbreker bedrijventerrein Vlaardingen

Van donderdag- op vrijdagnacht rond 00.20 uur zag een beveiliger een man wegrennen vanaf het bedrijventerrein aan de K. Wilhelminahaven. Hij rende door het hek aan de kant van de Vulcaanweg. Politieagenten die er snel waren, konden de koperdief helaas niet meer vinden. Wel waren er kabels losgeknipt. Ook werd er een tas met inbrekersgereedschap gevonden. De politie onderzoekt de inbraak. Heeft u iets gezien die nacht? De man was tussen de 35 – 50 jaar, droeg een bril en had een zwarte trui en broek aan. Op zijn hoofd had hij een lampje en droeg zwarte handschoenen. Alle informatie is welkom, bel 0900-8844 of als u liever anoniem blijft 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.