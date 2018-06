Preventief fouilleren Schiedam levert messen en drugs op

Om overlast in de wijk Groenoord te bestrijden hielden agenten van het wijkteam en de verkeerspolitie in samenwerking met de belastingdienst, een preventief fouilleeractie. De burgemeester van Schiedam heeft het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit biedt agenten onder andere de mogelijkheid om vervoermiddelen (preventief) te doorzoeken. In totaal werden 60 mensen gefouilleerd.