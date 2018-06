Verkeerscontrole Capelle; Ruim 12.000 euro belastingschuld en 10 auto’s afgevoerd

Woensdagochtend vanaf 8.30 uur was de Capelseweg in beide richtingen voorzien van scanapparatuur. De voorbijgangers van wie hun kenteken een hit gaf in het systeem, werden door een motoragent langs de kant gezet. Er is onder andere 6 keer bekeurd voor niet handsfree bellen, 10 auto’s zijn ter plekke afgevoerd wegens openstaande belastingschulden, in totaal werd er 12.537,- geïnd door de Rijksbelastingdienst. Een bestuurder reed al twee jaar rond zonder geldig APK-bewijs, en een andere chauffeur had überhaupt geen rijbewijs. Ook zijn er meerdere boetes gegeven voor kinderen voorin de auto vervoeren zonder kinderstoeltje. Kinderen moeten tot ze 1,35 meter zijn, in een kinderstoeltje, Maxi-Cosi of op een zitverhoger zitten. Voorin én achterin.

Een dame wilde wegrijden uit de controle, agenten konden haar nog net stoppen. Ook zij had een belastingschuld.