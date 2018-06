Cliënt bedreigt en gijzelt hulpverleenster met mes

De vrouw was als hulpverleenster bij de man. Zeer onverwachts greep hij haar beet en bedreigde de vrouw met een mes. Na enkele worstelingen en het heftig schreeuwen om hulp wist het slachtoffer het pand via de voordeur te ontvluchten. Hierna rende ze naar enkele collega's, die onmiddellijk de politie waarschuwde. De hulpverleenster deed aangifte op het politiebureau. Ze vertelde dat ze heel erg bang was geweest.