Getuigen gezocht van schietincident

Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang. Van de zes arrestanten zijn vijf personen weer in vrijheid gesteld. Vier personen worden verdacht van betrokkenheid en een verdachte wordt niet vervolgd. Er zit nog een 27-jarige Rotterdammer vast, omdat het onderzoek naar zijn betrokkenheid nog loopt.

Het rechercheteam wil graag in contact komen met de bestuurder die met de auto (getoond op de foto) vrijdagavond bij de Carwash naast het benzinestation stond. Contact met de politie kan rechtstreeks via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M, en via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek 079-3458999 o.v.v. dossiernummer 2018144367.