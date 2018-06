Drie arrestaties en twee gewonden na gewelddadig conflict

Op het Stationsplein in Eindhoven hielden we vrijdag in de vroege ochtend rond 5.50 uur drie mannen aan na een melding van een conflict waarbij een man door een auto aangereden was. Op straat troffen we een 28-jarige gewonde Eindhovenaar aan. Hij liep onder meer verwondingen aan zijn ribben en knie op en ligt nog in het ziekenhuis. Het slachtoffer zou bewust zijn aangereden door een auto. De bestuurder van deze auto werd kort daarna mishandeld. De 37-jarige Eindhovense automobilist is door ons als verdachte van poging doodslag aangehouden. De andere twee mannen, een 27-jarige inwoner van Dordrecht en een 24-jarige man uit Geldrop, werden opgepakt op verdenking van mishandeling van de bestuurder van de auto. De automobilist liep verwondingen in zijn gezicht op en is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Hij kon vrijdag in de loop van de dag het ziekenhuis verlaten en zit nu, net als de verdachte uit Geldrop, nog vast op het politiebureau voor verder onderzoek. De man uit Dordrecht kon vrijdag na verhoor naar huis. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.