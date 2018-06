Getuigen van lastig vallen meisje gezocht

Het meisje ging die bewuste avond rond 23.30 uur haar hond uitlaten op het Queensvenpad in Geldrop. Daar werd zij aangesproken door een jongen op een scooter, die handtastelijk werd en haar onverwachts in haar gezicht sloeg. Het slachtoffer viel hierdoor op de grond, maar doordat zij om hulp riep is hij op zijn scooter gestapt en weggereden richting de Akert. Door de klap liep het meisje een bloedneus op en verwondingen aan haar mond.



Signalement

De politie startte direct een onderzoek na het binnenkomen van de informatie en daarbij hebben we ook jou hulp nodig. Herken jij misschien de scooterrijder aan de hand van het signalement? De dader is blank, heeft een fors postuur, is ongeveer 17/18 jaar, naar schatting 1.80 m lang en heeft donkerkleurig haar. Hij droeg al die tijd een helm en had een lichtkleurig T-shirt en een korte broek aan. Hij reed op een sportieve zwarte scooter die aan de voorkant geel en groen was.



Help ons de dader te vinden

Er zouden woensdagavond rond het tijdstip van het incident twee jongens op een bankje hebben gezeten en ook zouden er een oudere man en vrouw met drie hondjes hebben gelopen. We willen heel graag met deze jongens en de man en de vrouw in contact komen. Herken je jezelf in deze omschrijving of weet je wie dit zijn? Neem contact met ons op. Ook zijn wij op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben dat in verband met deze zaak gebracht kan worden. Deel informatie met ons via onderstaand tipformulier of bel 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.