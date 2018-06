Dodelijk slachtoffer bij brand in appartementencomplex

De brand werd vrijdagavond 29 juni rond 18.15 uur gemeld bij de hulpdiensten. Het ging om een uitslaande brand. Hulpdiensten werkten gecoördineerd samen om onder andere bewoners op te vangen. Nadat de brandweer de brand meester was, werd het stoffelijk overschot aangetroffen in het appartement. Forensisch rechercheurs gaan onderzoek verrichten naar de toedracht van de brand en stellen eventuele sporen veilig. Het onderzoek is nog in volle gang.