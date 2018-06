Vijf jongeren aangehouden na inbraak in sportcomplex

Een alerte getuige zag rond 17.41 uur dat jongeren aan het inbreken waren in een sportcomplex aan de Huissensestraat in Arnhem. Hij alarmeerde direct de politie. Bij aankomst van de agenten gingen de jongens er snel vandoor. Het lukte om alle vijf de jongens aan te houden. Voor zover bekend, is er niets weggenomen. Wel werd binnen in het gebouw met de brandslang gespoten.

De jongens (leeftijd variërend tussen de 12 en 14 jaar), allen uit Arnhem, zijn meegenomen naar het bureau en verhoord. Na verhoor zijn ze vrijgelaten. Zij krijgen proces-verbaal.

2018287631