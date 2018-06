Man met mes aangehouden

Agenten reden rond 01.30 uur vanaf de Detmarlaan naar het politiebureau aan de Breelaan in Ede toen zij voor het bureau gewenkt werden door een getuige. Voor het bureau stond een man die een mes had en bedreigingen uitte. Hij was onder invloed van alcohol.

De man, een 18-jarige man uit de gemeente Ede, is door agenten aangehouden en ingesloten. Zijn mes, een vlindermes, is in beslag genomen.

Aanleiding voor de bedreiging was waarschijnlijk een eerdere ruzie in een horecagelegenheid. De persoon waar ruzie mee zou zijn geweest, is niet meer aangetroffen. De man krijgt proces-verbaal voor verboden wapenbezit en bedreiging.

2018288581