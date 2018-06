Drie jongens aangehouden na diefstal trekker

Agenten kregen rond 04.00 uur de melding van een getuige die gezien had dat drie jongeren vanaf de Wittenburgstraat in Zevenaar een trekker hadden gestolen en daarmee op weg waren naar de Babberichseweg. Op de Babberichseweg troffen de agenten een trekker aan die inderdaad bleek te zijn gestolen. Ook zagen zij een jongen wegrennen. De jongen wist in eerste instantie te ontkomen.

Enige tijd later, troffen agenten echter drie jongens aan die voldeden aan het signalement. De jongens van 17 en 19 uit Zevenaar en van 17 uit de gemeente Duiven zijn aangehouden op verdenking van diefstal in vereniging en overgebracht naar het politiebureau.

De jongens krijgen proces-verbaal. De trekker is terug naar de rechtmatige eigenaar.

2018288581