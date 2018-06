Hennepkwekerij aangetroffen

De politie kreeg melding van een verdachte situatie bij het pand. Na enige tijd aankloppen werd deur opengedaan door een man. Er kwam een sterke henneplucht uit het pand. Toen agenten de man vroegen of er een hennepkwekerij in het pand zat bevestigde hij dit. De 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden.

In een geïsoleerde container werden 275 planten aangetroffen en op een verdieping een stellage met bijna 220 stekken. Er was sprake van diefstal van stroom. De elektriciteitsmeter werd door Liander in beslag genomen. De kwekerij is inmiddels ontmanteld.

2018122220