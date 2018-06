Politie zoekt getuigen steekincident Riouwstraat

De politie onderzoekt het steekincident dat gisteravond in een huis aan de Riouwstraat begon. Twee mannen kregen vermoedelijk ruzie en vochten het op straat verder uit. Wat zich precies heeft afgespeeld binnen en buiten wordt nu onderzocht. Een verdachte, met snijwonden, is inmiddels aangehouden. Het gaat om een man van 26 jaar uit Zwolle. De andere verdachte ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Als zijn toestand het toelaat, wordt ook hij aangehouden.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Het incident was rond 1.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Is u iets opgevallen of heeft u iets van het incident gezien, en nog niet met de politie gesproken. Bel dan met 0900 8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800 7000. U kunt ook het tipformulier onderaan invullen.