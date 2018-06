Dode bij aanrijding op A4, weg afgesloten

Hoogerheide - Op de A4 ter hoogte van Hoogerheide (vlakbij knooppunt Zoomland) is zaterdagochtend 30 juni 2018 rond 08.40 uur door nog onbekende oorzaak een aanrijding gebeurd tussen een personenauto en een vrachtwagen. Daarbij is iemand overleden. De weg is afgesloten.