Meerdere gewonden na verkeersongeval A4

Woensdrecht - Bij een verkeersongeval op de A4 (Zeelandweg) kort voor het knooppunt Markiezaat (richting Vlissingen) raakten zaterdagochtend 30 juni 2018 in alle vroegte meerdere mensen gewond. De weg is richting Zeeland volledig afgesloten. Het ongeval gebeurde rond 05.40 uur. Naar verwachting is de weg nog een groot deel van de ochtend afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld. Reizigers richting Zeeland en België wordt geadviseerd de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat te raadplegen.