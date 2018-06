Politie bekeurt illegale kampeerders

Wijkagent Pauline Heuvelmans laat weten dat illegale recreatie in de gemeenten op Walcheren verboden is en dat de gemeente Veere hier samen met de politie actief op controleert. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die gebruik maken van een camper, maar ook om mensen die overnachten in personenauto’s en bestelbusjes.



Deze keer stonden de illegale kampeerders op de Zeedijk en het Noorderhoofd in Westkapelle, op de Valkenisseweg in Biggekerke en op de Westkapelseweg in Zoutelande.

Wijkagent Pauline Heuvelmans krijgt in het zomerseizoen regelmatig meldingen binnen van overlast omtrent illegale recreatie.