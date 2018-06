Politie onderzoekt mishandeling c.q. openlijke geweldpleging

Roosendaal - Een 20-jarige man uit Roosendaal is in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juni 2018 gewond geraakt bij een vechtpartij op de Markt. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte aangehouden. Dit is een 17-jarige man uit Roosendaal. De politie zet het onderzoek naar de mishandeling c.q. openlijke geweldpleging voort.