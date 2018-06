Update aanrijdingen A4, zaterdag 30 juni 2018 12.00 uur

De bergingswerkzaamheden op de A4 ter hoogte van Woensdrecht waar zaterdagochtend rond 05.40 uur een personenbusje op een stilstaande vrachtwagencombi met pech reed, zijn zo goed als afgerond, zodat de weg weer kan worden vrijgegeven.

Bij dit ongeval vielen 9 gewonden te betreuren. Twee van hen zijn dusdanig gewond geraakt dat ze per traumaheli zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De zeven andere gewonden, onder wie 3 zwaargewonden, zijn per ambulance overgebracht naar ziekenhuizen. De vrachtwagenchauffeur, een 30-jarige man uit Slovenië, heeft een eerste verklaring afgelegd. Over de identiteit van de andere betrokkenen is nog geen nadere informatie beschikbaar.

Bij het tweede verkeersongeval, dat rond 08.40 uur gebeurde vlak voor de afrit Hoogerheide, viel helaas een dode te betreuren. De bergingswerkzaamheden zijn daar zojuist gestart. Ook hier wordt hard gewerkt op de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken.