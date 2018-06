Vrouw aangehouden na achterlaten zwaargewonde man

Het tweetal had rond 01.00 uur vermoedelijk onenigheid gehad, waarna de man mogelijk probeerde te verhinderen dat de vrouw wegreed. Daarbij kwam hij ten val en raakte gewond. De vrouw liet de zwaargewonde man achter en vertrok. Ze is korte tijd later aangehouden. De auto waarin zij reed is voor onderzoek in beslag genomen. De man is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Ook heeft de politie bij de vrouw een ademanalyse afgenomen. Daaruit bleek dat ze onder invloed van alcohol was (460 ug/l). Ze is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.