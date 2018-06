Man aangehouden voor mishandeling

Op vrijdagavond kwam er een melding bij ons binnen dat er gevochten werd aan de Baarzenstraat in Vught. De melder gaf ook aan al eerder veel glasgerinkel te hebben gehoord. Ter plaatse troffen wij een gewonde man aan op straat. De man is naar het ziekenhuis gebracht waar de verwondingen mee bleken te vallen. Hij mocht het ziekenhuis op zaterdagmiddag verlaten. In eerste instantie werd er een vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling. Na getuigen gesproken te hebben, is deze vrouw op zaterdag op vrije voeten gesteld. Diezelfde middag hebben wij een 45-jarige man uit Vught aangehouden. Hij zit voorlopig vast om zijn betrokkenheid te bepalen.