Recherche zoekt getuigen van schietincident Marijkelaan

De recherche heeft belang bij meer informatie over het schietincident en de dader of daders. Daarom vragen ze de hulp van het publiek. Tijdens het buurtonderzoek hebben we met meerdere omwonenden gesproken. Mogelijk zijn er voorbijgangers of bezoekers die meer gezien hebben en weet hebben van het incident of de achtergronden. Zo is de recherche op zoek naar mensen die in de directe omgeving iemand hebben gezien die zich verdachte gedroeg of de ruzie voorafgaand hebben gezien. Maar ook informatie over bijvoorbeeld een gebruikte auto of ander voertuig is van groot belang.

Beeldmateriaal

Bent u in de omgeving van de Marijkelaan in bezit van een beveiligingscamera waar mogelijk informatie op kan staan of hebt u gefilmd of foto’s gemaakt met uw mobiele telefoon? Laat het ons weten. Hebt u beeldmateriaal of iets gezien of weet u meer van dit incident? Belt u dan met de politie of vul het tipformulier in hieronder. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op nummer 0800-7000.

2018090736 RV