Getuigen gezocht van poging overval op avondwinkel

De eigenaar alarmeerde direct na de overval de politie. Agenten spraken in de avondwinkel met hem. Het slachtoffer vertelde dat twee gewapende mannen zijn winkel binnenliepen en schreeuwden om geld. Het lukte hem om de alarmknop in te drukken en de twee overvallers met een lange stok zijn winkel uit te jagen. De twee verdachten hebben beiden een normaal postuur en zijn ongeveer 1.75 meter lang. Beide verdachten droegen handschoenen en gezichtsbedekking. Een man droeg een donkerblauwe jas met een capuchon over zijn hoofd, en een donkere spijkerbroek. De andere man droeg een zwarte jas met daaronder een blauwe spijkerbroek. Agenten troffen na onderzoek in de omgeving de twee verdachten niet meer aan. De districtsrecherche onderzoekt de poging overval en zoekt getuigen.



Getuigen gezocht

Zag u de twee verdachten vlak voor of na de overval in de omgeving van de Holtenstraat? Of heeft u andere informatie die voor het onderzoek van belang is, bijvoorbeeld camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag Zuid-West via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000