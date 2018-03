Politie zoekt getuigen gewapende overval tankstation

Gelijk na de overval belde de eigenaar de politie. Hij vertelde dat de onbekende man omstreeks 09.30 uur het tankstation was binnenkomen. De overvaller bedreigde een medewerker met een hamer en eiste geld. Dat mislukte, omdat de eigenaar de overvaller met een stok het tankstation uit joeg. De overvaller rende weg in de richting van de Brink.

Het gaat om een man van 30 à 35 jaar oud, 1.80 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een licht blauwe trui met capuchon en witte letters op de voorzijde. Daaronder droeg hij een trainingsbroek en zwarte gympen met roze zolen. Ook droeg hij gezichtsbedekking. Niemand raakte gewond. De districtsrecherche onderzoekt deze zaak.

Getuigen gezocht

Zag u de verdachte in de omgeving van de Herenweg of heeft u hem na de overval nog gezien. Of heeft u andere informatie die voor het onderzoek van belang is, bijvoorbeeld camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.