Veiligheidsmonitor geeft positief beeld politie-eenheid Den Haag

Regioburgemeester van de Eenheid Den Haag Pauline Krikke: ‘Het is goed te zien dat het beter gaat met de veiligheid en het gevoel van mensen daarover. Dat is een compliment waard aan alle politiemensen die zich dag in dag uit keihard inzetten voor de veiligheid in Den Haag en omstreken. Maar het is ook dankzij de inspanningen van mensen zelf in bijvoorbeeld de Buurtinterventieteams dat wijken leefbaarder en veiliger worden. Tegelijkertijd moeten we de scherpte houden om te werken aan verbeteringen. Zo kruipt de aangiftebereidheid van mensen weliswaar weer iets omhoog, maar is die nog steeds laag. En nog altijd voelt een substantieel aantal mensen zich onveilig in hun eigen buurt, terwijl dat juist voor iedereen een vertrouwde omgeving moet zijn. Er is kortom nog genoeg werk aan de winkel.’