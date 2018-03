Politie op zoek naar vissers en schippers in de zaak rondom vermissing Orlando

Dringend

Het rechercheteam dat zich bezighoudt met de vermissing en overlijden van de 17-jarige Rotterdamse Orlando wil dringend in contact te komen met personen die op of om het water van het Bötggerwater in de Haagse wijk Ypenburg zijn geweest. De politie heeft al uitgebreid buurtonderzoek gedaan, maar mogelijk zijn er met name op en rond het water mensen geweest die de politie nog niet heeft gesproken. Zij kunnen over informatie beschikken die het team verder kan helpen bij hun onderzoek. Ook anderen die over informatie beschikken en dit nog niet met de politie hebben gedeeld, worden dringend verzocht dit te doen. Ieder detail, hoe klein ook, kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de vermissing en het overlijden van Orlando. Heeft u informatie neemt u dan contact op met 0900-8844. Anoniem kan ook via M 0800-7000. Ook via Roze in Blauw kun je tippen via 0800-7444477 (24/7 bereikbaar).





Vermist

Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien. Naar aanleiding van een Meld Misdaad Anoniem melding werd maandagavond door duikers gericht gezocht in het water aan de Böttgerwater in Den Haag. Hier werd het lichaam van Orlando door duikers aangetroffen.