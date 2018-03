Hennepkwekerij in bedrijfspand opgeruimd

Agenten gingen op woensdag 28 februari rond 19.00 uur het pand binnen na aanleiding van de melding van een verdachte situatie en vreemde lucht die uit de loods kwam. Toen de agenten bij de loods aankwamen rende er een man (de 33-jarige verdachte uit Goes) weg. Hij is staande gehouden en toen de kwekerij werd ontdekt, aangehouden. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Later op de avond is de 23-jarige verdachte aangehouden. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.