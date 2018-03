Politie onderzoekt schennispleger

Agenten kregen daar rond 14.20 uur een melding van en zijn direct in de wijk op zoek gegaan naar deze man. Deze is echter niet meer aangetroffen. De politie stelt een verder onderzoek in en neemt vandaag aangifte op van de schennispleging. Mochten buurtbewoners verdachte personen in de wijk zien, dan moeten ze direct 112 bellen. De politie is alert en houdt de komende tijd een extra oogje in het zeil.