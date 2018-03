Twee aangehouden na inbraak seniorencomplex

Toen de agenten bij het complex aankwamen kwamen twee in het donker geklede mannen de Vrijlandstraat op rennen. De agente sommeerden ze te stoppen, maar daar luisterde ze niet naar. Na een korte achtervolging te voet kon in een nabijgelegen tuin de eerste verdachte worden aangehouden. Kort daarna werd ook de tweede verdachte, die inmiddels op een fiets zat, worden opgepakt. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of er tijdens de inbraak in het complex iets is buitgemaakt.