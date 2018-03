Veiligheidsgevoel verbetert, misdaadcijfers dalen

Het CBS ondervroeg ruim 149.000 personen naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. In 2017 gaven ten opzichte van 2012 23 procent minder mensen aan dat ze te maken hadden gehad met geweld, vermogenscriminaliteit of vandalisme. Minder geënquêteerden geven aan zich onveilig te voelen. Ook dat komt overeen met de harde (aangifte)cijfers van de politie.

In 2017 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor aan het slachtoffer te zijn geworden van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012.

Het aantal door de politie geregistreerde delicten daalde in tussen 2012 en 2017 met 30 procent, van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen delicten. Het overall oplossingspercentage steeg in 2017 licht met 1% naar 26,3%. Het oplossingspercentage in 2015 en 2016 was 25,3%.