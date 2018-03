Motorrijder overleden crosscircuit Vennebulten

Het betreft een 53 jarige man uit Hengelo (gld). Tijdens het verkennen van de baan voor de wedstrijd is de motor met zijspan over de kop geslagen waardoor de motorrijder ernstig gewond raakte. Diverse hulpdiensten zijn ingeschakeld waaronder een traumaheli. Helaas mocht dit niet baten en is de man later in de middag aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van ongeval.

(GvR)