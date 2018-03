Getuigen gezocht voor mishandeling agenten

Rond 03.00 uur wees een getuige surveillerende agenten op een vrouw die zojuist een ruit van een winkel zou hebben vernield. Op de Nieuweweg sprak een agente de 20-jarige vrouw hierop aan. Zij was in gezelschap van een andere vrouw en vier mannen. Deze begonnen zich met het gesprek te bemoeien. Drie agenten kwamen hierop af en trachtten de groep op afstand te houden. Een 21-jarige man sloeg daarop de agente en begon haar te wurgen. Haar collega’s pasten geweld toe om haar te ontzetten uit haar levensbedreigende situatie. Omdat dit geen effect had op het verzet en geweld door de groep, werd met de inzet van het stroomstootwapen gedreigd. Daarop staakte de 21-jarige man direct zijn wurgpoging en de groep stopte met verzet en het geweld.

Zes personen – twee vrouwen en vier mannen in de leeftijd van 17 t/m 22 jaar uit Bunschoten-Spakenburg – zijn aangehouden voor mishandeling. Drie mannen bleken na een ademanalysetest op het bureau onder invloed van alcohol. Het zestal zit vast voor nader onderzoek en verhoor. Drie agenten liepen letsel op aan schouder, rug, nek en been en hebben aangiften gedaan. De gewurgde agente werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Hier is geconstateerd dat zij een hersenschudding heeft en letsel aan het gelaat. Zodra zij hiertoe in staat is, zal zij aangifte doen van poging doodslag.

Getuigen gezocht

In verband met het onderzoek zoekt de politie getuigen van het geweldsincident. Getuigen en personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via M-online of 0800-7000.

Afweging

Als de situatie daar om vraagt, mag de politie geweld gebruiken om te beschermen en te handhaven. Deze geweldsbevoegdheid maakt onderdeel uit van het professioneel vakmanschap van politiemensen: zij weten wanneer en in welke mate zij geweld mogen gebruiken. Onder andere in Amersfoort test de politie het stroomstootwapen als geweldsmiddel. Dit stroomstootwapen is voor de politie een waardevolle aanvulling op de te gebruiken geweldsmiddelen. Het vult een gat op tussen enerzijds peppersspray en wapenstok en anderzijds vuurwapen en hond. Als de agenten in Amersfoort geen stroomstootwapen tot hun beschikking hadden gehad, restte hen op dat moment alleen de dreiging of inzet van het vuurwapen om snel de agente te kunnen ontzetten uit de verwurging.