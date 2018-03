Drie jongens aangehouden voor auto-inbraken

De politie kreeg rond 03.35 uur een melding dat er jongens met zaklampen in auto’s aan het schijnen waren op de Citerstraat. De jongens waren in een stationwagen gestapt. Deze auto kon door de politie aan de kant worden gezet op de van Garderenstraat. In de auto werden diverse navigatiesystemen aangetroffen. Een van de adressen in de navigatie was de Westerweg. Hier werden drie auto’s aangetroffen die opengebroken waren. Later meldde zich op het politiebureau nog een man die zijn auto daar geparkeerd had. Ook zijn auto was opengebroken. De drie jongens werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Purmerend.

2018044202