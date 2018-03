Bewoonster overvallen in woning Muzenlaan, politie zoekt getuigen

De vrouw werd wakker van geluiden en zag vervolgens twee mannen in haar woning staan. De vrouw werd vastgebonden waarna de mannen op zoek gingen naar goederen. Omstreeks 04.00 uur verlieten de mannen de woning met persoonlijke spullen van de vrouw.



De mannen waren tussen de 20 en 30 jaar. Een heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1.80 m. De andere heeft een donkere huidskleur en is ongeveer 1.65 m.



De recherche in Leiden doet onderzoek naar de overval en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 - 8844. Mogelijk hebben de mannen zich eerder die avond of nacht in de buurt opgehouden.