Politie zorgt voor handhaving en veiligheid aan de kust

De brandweer en vrijwillige reddingsbrigade zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de mensen die de zee ingaan. Om hen hierin te ondersteunen, werden de agenten die in het voormalige Kustdetachement werkten getraind om ook reddingen op zee te kunnen uitvoeren. Deze training is nu komen te vervallen omdat de brandweer en reddingsbrigade deze taak volledig op zich gaan nemen.

Overigens zal de politie in noodsituaties eventuele drenkelingen waar mogelijk altijd helpen, bijvoorbeeld als de reddingsbrigade of brandweer niet in de buurt is. Agenten doen dit ook in het reguliere werk buiten het strandseizoen.