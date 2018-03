Man berooft in eigen auto op de Nolensstraat

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Barendrecht, had op de Nolensstraat afgesproken om een vriendin op te pikken. Als hij nog even met het meisje in de auto zit, trekken twee onbekende mannen de autodeur open. Het meisje weet weg te komen, terwijl de berovers in de auto plaatsnemen. De berovers geven het slachtoffer de opdracht een stukje te gaan rijden en onderwijl alles wat hij bij zich heeft aan hen te geven. Zij richten een vuurwapen op het slachtoffer, dwingen hem de auto te stoppen, nemen de sleutels mee en gaan er te voet vandoor.



De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heeft u vrijdagavond rond half tien s avonds iets verdachts gezien op of rond de Nolensstraat, meldt dit dan alstublieft bij de politie via 0900-8844 of laat uw tip achter op www.politie.nl.