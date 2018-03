Videotheek Reigerlaan Vlaardingen overvallen

Het is even voor tien uur ’s avonds als de mannen de videotheek binnen komen. Buiten de 22-jarige medewerkster is er niemand in de winkel. De mannen richten het vuurwapen op de vrouw, pakken de kassalade mee en gaan er vandoor.



Door de bivakmutsen is er een zeer beperkt signalement. De politie doet onderzoek naar beschikbare camerabeelden en getuigen. Heeft u rond tien uur ’s avonds op of nabij de Reigerlaan iets verdachts gezien, meld dit dan alstublieft bij de politie via 0900-8844 of laat uw tip achter op www.politie.nl.