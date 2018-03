Wietlucht verraad kwekerij; 14 verdachten aangehouden

Agenten stelden een onderzoek in naar aanleiding van meldingen over een sterke wietlucht. Het onderzoek leidde naar een pand aan de Dotterbloemstraat in Rotterdam-Schiebroek. Eenmaal binnen betrapten ze 14 mensen tijdens het knippen van henneptoppen.

De politie arresteerde 10 Bulgaarse vrouwen in de leeftijd van 24 tot 60 jaar. Ook 4 mannen, 2 mannen uit Den haag, 1 Bulgaar en 1 man zonder vaste woon of verblijfplaats, zitten vast. Zij hebben een leeftijd van 17 tot 49 jaar.

In de professioneel opgezette kwekerij stonden 412 planten. Maar liefst 122,8 kilo henneptoppen stonden klaar om te worden verkocht.

De kwekerij is ontmanteld. De drugs en de spullen uit de kwekerij worden vernietigd. I.v.m stroomdiefstal werd de stroom direct afgesloten.