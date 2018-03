Hennepkwekerij ontmanteld

In de woning zijn twee verdachten aangehouden. Een man betrof de bewoner, de ander was een man van 27 jaar uit Bergen op Zoom. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden door rechercheurs later gehoord over hun betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

In totaal werden 305 planten geteld door de agenten. Deze planten waren verdeeld over twee kweektenten. Een derde kweekruimte bevond zich in de schuur bij de woning.