Inbreker aangehouden

De man wordt ervan verdacht die nacht rond 02.00 uur geprobeerd te hebben in te breken in een woning in de Juliana van Stolbergstraat. Dit mislukte omdat de bewoonster wakker werd. De man kon kort na de inbraak worden aangehouden op de Heuvelring. Hij bleek in het bezit te zijn van een schroevendraaier. De man is een bekende van de politie. De politie onderzoekt daarom of hij nog meer inbraken op zijn geweten heeft. Hij zit nog vast.