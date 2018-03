Politie houdt verkeerscontroles

Veen / Giessen / Sleeuwijk / Raamsdonksveer - Politiemensen hebben van vrijdag 9 maart 2018 18.00 uur tot zaterdag 10 maart 2018 03.00 uur op vier locaties verkeerscontroles gehouden. Ze stonden op de Groeneweg in Veen, Parallelweg in Giessen, Rijksstraatweg in Sleeuwijk en de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer. In totaal controleerden ze 327 weggebruikers en deelden ze 15 bekeuringen uit.