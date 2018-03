Taxichauffeur beroofd van auto en geld

Twee mannen stapten in op de taxistandplaats in Nijmegen en dwongen met een vuurwapen de chauffeur in de Brebitstraat te Haren tot stilstand. Ze vertrokken met de taxi en het aanwezige geldbedrag. De taxi, een grijskleurige Mercedes Benz werd later die nacht teruggevonden in Ravenstein en is meegenomen voor verder onderzoek.