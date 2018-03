Dodelijk slachtoffer bij ernstig eenzijdig verkeersongeval

Echt - Bij een verkeersongeval op de Breulderweg in Echt is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen en iemand anders ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer zat met drie andere personen in de auto die om nog onbekende reden van de weg raakte.