Vijf aanhoudingen en bijna 15.000 liter chemische stoffen aangetroffen

Culemborg - De politie heeft donderdag 8 maart in een loods in Culemborg bijna 15.000 liter verschillende chemische vloeistoffen aangetroffen die mogelijk waren bedoeld voor de productie van synthetische drugs. In de loods zijn vijf personen aangehouden. De chemische vloeistoffen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de herkomst.