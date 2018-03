46-jarige man aangehouden voor belediging, doet doodsbedreiging naar agent

Goes - Rond 04.10 uur vannacht stonden agenten in de Lombardstraat in Goes te praten met een jongeman die wat vragen had over een voorval dat eerder op de avond had plaatsgevonden. Het was een serieus gesprek, maar kennelijk had een andere man dit niet helemaal in de gaten, want hij kwam zich steeds met het gesprek bemoeien. Deze man was zichtbaar onder invloed van alcohol. Door de agenten is hem meerdere malen vriendelijk gevraagd of hij op een wat grotere afstand wilde gaan staan, omdat zij in gesprek waren.