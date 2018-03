Eenzijdig ongeval, bestuurder gewond

Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan en troffen inderdaad een 23-jarige gewonde man uit Roosendaal bij het voertuig dat op zijn kop in de berm lag. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hebben de man nog laten blazen voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Uit die test bleek dat hij alcohol gedronken had. In het ziekenhuis is bloed geprikt bij de man. Dit wordt naar het NFI verzonden, daar gaat men analyseren hoeveel de man gedronken had. Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt bepaald hoe de verdere afhandeling van het ongeval gaat lopen.