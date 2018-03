Geen rijbewijs én onder invloed van alcohol en drugs

Op het bureau moest de man in een ophoudkamer plaatsnemen. Dan is het de bedoeling dat de aangehouden verdachte al zijn spullen bij de agenten inlevert, die worden dan in een fouilleringszak gedaan en later, als de verdachte weer in vrijheid gesteld wordt, krijgt hij zijn spullen weer terug. Nu troffen de agenten in de fouillering van de verdachte een zakje met cocaïne aan. Dat was voor de agenten reden om ook een speekseltest bij de man uit te voeren. Die test gaf aan dat de man onder invloed van cocaïne was. Door een GGD-arts is bloed afgenomen bij de man. Dit wordt opgestuurd naar het NFI dat het bloed gaat onderzoeken. De uitslag hiervan wordt op een later moment bekend.

De zaak zal worden besproken met het Openbaar Ministerie. Na het afleggen van een verklaring is de man in vrijheid gesteld.