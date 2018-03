Groepje mannen verstoort uitgaansavond in Goes

De drie maatjes van de aangehouden verdachte bleven zich recalcitrant gedragen. Zij zijn door de aanwezige agenten meerdere malen gesommeerd om de stad te verlaten, omdat ze de openbare orde verstoorden met hun gedrag. Cafébezoekers maakten namelijk ook aanstalten te gaan vechten met de mannen. De mannen namen een dreigende houding aan in de richting van de agenten. Uit voorzorg namen de agenten hun wapenstok ter hand. Een van de mannen kreeg door dat het de agenten serieus was en liep vervolgens in de richting die de agenten hadden aangegeven, een ander aarzelde even, maar koos even later toch eieren voor zijn geld, omdat de agenten waarschuwden dat geweld gebruikt zou gaan worden en een politiehondengeleider inmiddels ook ter plaatse was gekomen. De derde bleef echter in de buurt van de Grote Markt hangen en provoceerde de agenten door niet weg te gaan en zelfs weer terug te lopen naar de cafés. Een agent heeft de man een klap op zijn bovenbeen gegeven met de wapenstok en de man is uiteindelijk aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau. Daar werd hij voor een hulpofficier van justitie geleid. Hij kreeg een bekeuring voor het verstoren van de openbare orde en is tegen 06.00 uur in vrijheid gesteld.