Man gewond na mishandeling

Agenten die op de melding reageerden, zagen de man een deur vernielen. Bij het zien van de politie ging hij er vandoor, maar kon korte tijd later in de Van Limburg Stirumstraat worden aangehouden.

Het mannelijke slachtoffer raakte dusdanig gewond dat hij per ambulance naar een ziekenhuis is gebracht. Ook de vrouw raakte gewond. Zij heeft aangifte van zware mishandeling c.q. doodslag gedaan tegen de verdachte. Alle betrokkenen kennen elkaar. De politie zet het onderzoek voort.