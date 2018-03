Meldingen maak je via 112 of 0900-8844!

“Natuurlijk is het goed dat mensen op onze werkzaamheden reageren via de bekende social media accounts, maar ik wil graag duidelijk maken dat het écht niet de bedoeling is om via die accounts meldingen te maken van strafbare feiten of gevaarlijke situaties. De meldkamer of het regionaal service centrum van de politie is dé plek waar mensen hun meldingen kwijt kunnen.”

Maaike vervolgt: “In dit geval keek ik heel toevallig op het Instagram account van de wijkagenten in Vlissingen, maar dat account wordt niet standaard 24/7 uitgelezen. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als we deze melding niet hadden gezien. Dit is echt iets wat via 112 gemeld had moeten worden, er hadden ernstige ongelukken kunnen gebeuren!”