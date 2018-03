Onder invloed van alcohol en drugs

De blaastest wees uit dat dit inderdaad het geval was en de man werd meegenomen naar het bureau. Tijdens het gesprek zagen de agenten de restanten van een joint in de auto liggen en ook nog wat andere spullen die duidden op drugsgebruik. Daarom is ook een speekseltest bij de 24-jarige man uit ’s-Heerenhoek afgenomen.

Op het bureau werd een ademanalysetest gedaan bij de man. Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken om nog te mogen rijden. Ook de speekseltest was positief op het gebruik van THC, de werkzame stof in weed.

In overleg met het Openbaar Ministerie is door de agenten proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol. In verband met de positieve speekseltest is een vordering gedaan naar het CBR. Zij gaan een onderzoek instellen of de man nog wel geschikt is om een rijbewijs te mogen hebben.